Domenica di riposo per la Lazio. Domani i biancocelesti voleranno in Turchia, dove trascorreranno un mini-ritiro di cinque giorni e disputeranno due amichevoli. Partenza da Fiumicino alle 15 per Antalya, poi il trasferimento presso l'Emirhan Sport Center, nella località di Manavgat, a pochi chilometri di distanza dalla città sulle coste meridionali del paese. Rientro in Italia sabato 17.



Ancora da ufficializzare date e avversarie delle amichevoli. Una sarà quasi certamente contro il Galatasaray in mezzo alla settimana, l'altra probabilmente a ridosso del viaggio di ritorno contro l'Hatayspor. Prima della ripresa del campionato (il 4 gennaio alle 16:30, Lecce-Lazio) Immobile e compagni disputeranno inoltre un terzo test match. Anche in questo caso avversaria e data sono ancora da fissare.