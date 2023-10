C'è una fase di stallo da superare in casa Lazio per il rinnovo di Felipe Anderson. I colloqui vanno avanti da fine estate, con calciatore e società intenzionati a trovare una soluzione a breve, ma - come scrive oggi la Gazzetta dello Sport - permane ancora distanza tra domanda e offerta. Il contratto attuale dell'attaccante brasiliano scade a giugno 2024. Da gennaio quindi il calciatore sarà libero di poter firmare accordi con chiunque. Anche per questo in casa biancoceleste si vorrebbe accelerare la questione, ma le richieste dell'entourage del classe '93 sono di 3,5 milioni a stagione più bonus, per avvicinarsi alle cifre garantite dal club agli altri top player. Lotito invece è fermo all'aumento proposto dai 2,8 milioni attuali a 3 milioni di parte fissa. Ci sarà quindi ancora da lavorare nelle prossime settimane, per trovare un punto d'incontro.