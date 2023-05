Intervistato dal Messaggero, l'ex allenatore della Lazio Vladimir Petkovic è tornato a parlare delle emozioni vissute 10 anni fa nella vittoria in Coppa Italia contro la Roma: "Fu un grande onore, ma solamente dopo tanto tempo ho capito cosa abbiamo fatto". Un successo che però ha lasciato comunque qualche rimpianto al tecnico bosniaco: "L'anno dopo non siamo riusciti a gestire l'euforia. Battere la Roma è stato fantastico ma nei mesi successivi abbiamo pagato quella vittoria".



Domani ricorrerà il decennale di quello storico trionfo biancoceleste. Domenica è prevista una grande festa all'Olimpico, con la società che ha invitato diversi protagonisti di quella partita all'Olimpico, in occasione dell'ultima gara stagionale in casa della Lazio. Petkovic però non ci sarà: la società lo aveva contattato, ma alcuni impegni familiari lo costringeranno a restare a Sarajevo.