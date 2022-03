Per la, deve svenire qualcuno lì davanti. E per "qualcuno"nel post partita di Lazio - Venezia, intendeva in primis la. La Vecchia Signora infatti è l'unica ad aver fatto meglio dei biancocelesti nelle ultime 8 giornate: 18 punti conquistati, contro 17. La rincorsa all'Europa che conta è ancora possibile, ma il calendario dei bianconeri sulla carta è più agevole.Le aquile nel 2022 hanno trovato solidità difensiva., mentre fino a dicembre erano stati 34. Eppure, nonostante questo miglioramento e 19 gol realizzati (58 totali, secondo miglior attacco dopo quello dell'Inter, ndr), il distacco col 4° posto non si è ridotto. Non avere più le coppe però autorizza comunque a tener viva la speranza.. Più del triplo rispetto ai periodi di tour de force.Da qui alla fine. Se le concorrenti - sia quelle davanti, sia quelle dietro - proseguiranno i rispettivi percorsi europei il trend biancoceleste nei loro confronti potrebbe confermarsi, ma la squadra di Allegri sembra poter trovare meno ostacoli sul proprio cammino. Già. È vero che dopo la sosta per la Nazionale, mentre Immobile e compagni ospiteranno il Sassuolo - virtualmente fuori da ogni obiettivo, avendo ormai raggiunto i 40 punti e avendone 8 di distacco dal 6° posto - ma poi per tutto aprile. Dovrà infatti incrociare le 4 ultime in classifica, gli stessi neroverdi e il Bologna, che ad oggi ha già 11 punti di vantaggio sulla terzultima. Il 24 aprile invece nella Capitale arriverà il Milan. Inoltre lo scontro diretto tra le due contendenti sarà in trasferta per gli uomini di Sarri e arriverà solo alla penultima giornata., ma prima del big match del Franchi i giochi potrebbero già essere fatti, se i romani non dovessero fare un percorso sostanzialmente netto. Un'impresa quasi impossibile, quindi. Ma le insidie possono nascondersi anche nelle partite solo a prima vista più abbordabili. E un passo falso, anzi uno svenimento, potrebbe rimettere tutto in discussione.