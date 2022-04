Immobile ha due obiettivi nel mirino. Il capitano della Lazio con il gol al Torino ha agganciato Quagliarella come miglior marcatore italiano ancora in attività. E a 180 gol è ora a solo 3 lunghezze da Gabriel Omar Batistuta tra i goleador di tutti i tempi della Serie A. L'ex attaccante di Fiorentina e Roma è al 12° posto della classifica.



Qualche gol più sù, a 188, c'è un altro grande obiettivo che Ciro vuole provare a raggiungere già quest'anno. Alla pari con Del Piero e Gilardino c'è Giuseppe Signori, il vecchio re rimasto nel cuore del tifo laziale, recentemente spodestato proprio dal partenopeo, che sta frantumando ogni record con l'aquila sul petto. Raggiungerlo significherebbe per Ciro entrare anche nella top 10 del campionato.