Recordman, capitano, simbolo di questi ultimi anni della Lazio e, in futuro, anche uomo di riferimento in società. Tutto questo è e sarà Ciro Immobile. Come rivela Il Messaggero questa mattina, Lotito ha già proposto al calciatore un posto dietro la scrivania, quando deciderà di smettere di giocare.



Il numero 17 ha legato a vita il suo nome al club biancoceleste. Il suo contratto - rinnovato e adeguato l'anno scorso con un ingaggio da 4 milioni - scadrà nel 2026. Saranno passati 10 anni dal suo arrivo nella Capitale. Da allora, con l'aquila sul petto, ha conquistato tre volte la classifica marcatori, una scarpa d'oro, ma ha ancora una voglia matta di raggiungere nuovi traguardi personali e di squadra. Poi, quando avrà 36 anni deciderà cosa fare. Qualunque sarà la sua scelta, le porte di Formello per lui saranno sempre aperte.