Ciro Immobile, autore della doppietta che ha trascinato la Lazio alla vittoria contro la Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN: "C'è stata tanta delusione dopo l'Europa, una partita che abbiamo sottovalutato. Questa partita serviva per far vedere che la squadra è cresciuta, in Europa c'è stato un calo di concentrazione che non deve accadere."



SULLE PAROLE DI SARRI - "Il mister non si riferiva a nessuno in particolare, il germe sta in questi cali di tensione".



RECORD DI PIOLA - "Nella mia testa c'è sempre la voglia di migliorarsi facendo il massimo sempre. Quindi vado avanti e grazie ai miei compagni sto raggiungendo cifre importanti. Io guardo poco i numeri, quando sto da solo penso sempre alla prossima partita e al prossimo gol".



VICE-IMMOBILE - "A volte, soprattutto negli ultimi 20 minuti (ride, ndr). Oggi avrei potuto fare più gol, ma negli ultimi 20 minuti la porta era piccola e le gambe pesanti. Abbiamo fatto un primo tempo straordinario e il campo era secco. Potevo portare il pallone a casa".



SUL CT - "Tutto a posto, l'ho sentito pochi giorni fa. Sono contento per Provedel che è alla prima convocazione".