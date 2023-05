Il capitano della Lazio Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la pesantissima vittoria sul campo dell'Udinese: "La qualificazione in Champions è il nostro sogno, ci credevamo fin dall'inizio di questi due anni col mister. Siamo migliorati tantissimo da tutti i punti di vista. Oggi serviva una partita così e vincere così è bello".



Cosa hai detto ai tuoi compagni durante il riscaldamento?

"Ho detto loro di tirare fuori tutto, partite come questa ti lasciano il rammarico se non le giochi al massimo. E' stata una gara perfetta e in fase difensiva siamo tornati".



Cosa ci dici del rigore?

"Io ho parlato con Pairetto in campo: è ovvio che quando mi arriva la palla e la sposto ma io non riesco io a spostarmi è fallo. Ho detto all'arbitro che era rigore, che non c'erano dubbi, e lui ha risposto scherzando che non ho accentuato la caduta come altre volte. Non mi sono lasciato cadere o altro..."