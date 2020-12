Ciro Immobile ha commentato così il passaggio storico della Lazio agli ottavi di Champions League a Sky Sport: "Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, erano 19 anni che non arrivavamo a questo punto. È vero col brivido finale, ma parlavo con Tucu prima e dicevamo che avevamo avuto occasioni per chiuderla. Il brivido ce l’hanno avuto anche loro, io ho avuto un’occasione e devo fare quattro chiacchiere col giardiniere perché la palla ha rimbalzato un po' troppo prima del tiro. Abbiamo fatto un’impresa, abbiamo stretto i denti giocando senza uomini importanti e siamo rimasti uniti. Siamo una sorpresa perché mancavamo da tanto nella Champions, abbiamo messo di tutto e se non lo fai vai fuori. Abbiamo messo entusiasmo, dal mister alla società, avremmo avuto la spinta dei tifosi, hanno sofferto da casa con noi e siamo orgogliosi. Record Bernardini dei gol consecutivi? Mi riempie di orgoglio rappresentare questa maglia, devo ringraziare i miei compagni perché mi mettono in condizione, ultimamente sto giocando tanto, il riposo mi ha aiutato a rimanere concentrato per questo record. Stasera era difficile, loro sono una squadra importante, ma alla grande così. Peccato per l'occasione alla fine. Ora aspettiamo il sorteggio e speriamo di non prendere le proibitive come Bayern, Liverpool. Noi però abbiamo l'entusiasmo, poi quello che viene viene, ci divertiamo a giocare. L'importante è fare esperienza in questa competizione. Quando si parla di me è giusto avere responsabilità, cerco sempre di prendere i complimenti e di non mollare. Sentire le parole di Capello e Del Piero mi riempie di orgoglio, ho sempre dato il massimo, questa coppa mi mancava ed è sempre speciale".