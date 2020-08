Ciro Immobile vince il titolo di capocannoniere della Serie A e la Scarpa d'Oro. Già in fuga, ora è arrivata l'ufficialità perché l'unico che poteva ancora dargli, tecnicamente, fastidio, vale a dire Cristiano Ronaldo, non è stato convocato dalla Juventus. Doppio premio per Immobile, quindi, che oggi proverà a entrare nella storia: è a -1 da Gonzalo Higuain, che nel 2015/16 ha realizzato 36 gol in una stagione, record assoluto nella storia della Serie A.