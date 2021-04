Dopo le fatiche di campionato due calciatori della Lazio dovranno recarsi a Napoli per effettuare il test del Dna. Si tratta di Ciro Immobile e Thomas Strakosha. Come riporta Il Messaggero stamani, tutto rientra nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Avellino nei confronti di Futura Diagnostica (centro al quale si è legata la Lazio per i tamponi). Essendo indagato l'amministratore delegato del laboratorio avellinese, Massimiliano Taccone, il club capitolino non rischia assolutamente nulla. Sono stati richiesti però i test di Leiva, Immobile e Strakosha. Il regista brasiliano lo ha già effettuato in segreto ad inizio aprile. Per l'attaccante e il portiere invece se ne riparlerà lunedì.