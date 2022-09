Non è stata la miglior partita in carriera per Ciro Immobile, ma, come al solito, il bomber della Lazio ha timbrato ancora. Queste le sue parole a Dazn dopo la vittoria sul Verona.



"I tifosi ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine, speriamo di continuare questa cavalcata. In queste partite così sofferte abbiamo bisogno del loro supporto. Un gol importante oggi anche per la modalità della partita, non riuscivamo a sbloccarla. L'urlo della Nord è stata una liberazione".



"Era la crescita che ci aspettavamo, sappiamo che giocare in Europa porta via energie. La società ci ha dato una mano sul mercato e questo ci ha portato a fare risultato anche oggi. Forse ho avuto meno occasioni ma l'importante è buttarla dentro. Milinkovic-Savic è un giocatore incredibile, come Luis Alberto. I miei gol vanno divisi con loro due, mi conoscono come mia moglie".