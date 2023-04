Nenanche un incidente d'auto riesce a fermare Immobile. Come scrive il Messaggero questa mattina, l'attaccante della Lazio ha già parlato con Sarri dicendogli che farà di tutto per esserci contro l'Inter.



A seguito della frattuta alla costola e alla distorsione alla colonna vertebrale riportati nello scontro di ieri tra il suo suv e un tram, per il capitano della Lazio si prevede un possibile stop di non meno di 10-15 giorni. In un primo momento si era parlato addirittura di un mese. I medici in ogni caso predicano cautela. Ulteriori accertamenti saranno comunque svolti in settimana. Ciro però, scrive il quotidiano romano nel racconto del retroscena, non accetterà mai di restar fuori fino a fine campionato. L'ultima parola su un suo eventuale rientro in campo spetterà comunque a Sarri.