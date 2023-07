Ciro Immobile resta o va via? Non è un mistero che all'attaccante della Lazio sia arrivata una proposta faraonica, da 35 milioni di euro, dall'Arabia Saudita. Sono tanti soldi quelli messi sul piatto dall'Al Shabab e potrebbero anche aumentare in caso di asta con l'Al Wehda, altro club interessato. Secondo l'edizione odierna de Il Corriere di Roma, il centravanti di Torre annunziata è in fase di riflessione. Claudio Lotito è restio a cederlo, perché sa che dovrebbe trovare un sostituto all'altezza, ma con un'offerta da 30-40 milioni il giocatore può anche partire. Il quotidiano scrive che il futuro del bomber resta in bilico, ma la decisione sul futuro non è ancora stata presa da nessuna delle due parti.