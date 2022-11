Niente derby per Immobile. Sono praticamente svanite le residue speranze di vedere l'attaccante della Lazio tornare in campo per la stracittadina. Il suo recupero dall'infortunio alla coscia sinistra procede bene, ma è troppo alto il rischio di ricaduta per rischiare di forzare il suo rientro.



A riportare la notizia stamattina è Il Tempo, che sottolinea un precedente favorevole per i biancocelesti. L'unica partita contro la Roma saltata dal numero 17 è stata vinta dai biancocelesti per 3-1. Il quotidiano sottolinea anche che il capitano degli Aquilotti sarà comunque con la squadra, in ritiro da oggi a Formello, e forse anche domani in panchina. Il suo nome potrebbe infatti essere comunque inserito in lista, per dare un segnale forte a tutto il gruppo. Contro il Monza o al più contro la Juventus prima della sosta ci sono buone possibilità che i compagni possano contare di nuovo sul bomber in attacco.