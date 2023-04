Un'altra notte in ospedale per Ciro Immobile, per stare vicino alla piccola Michela, la figlia di 10 anni rimasta coinvolta insieme alla sorella Giorgia e all'attaccante della Lazio nell'incidente di ieri mattina sul ponte Matteotti, ma anche perché i medici del Policlinico Gemelli hanno deciso di tenerlo sotto osservazione ancora per qualche ora. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie nell'impatto tra il SUV del capitano biancoceleste e un tram della linea 19 che, per la violenza dello scontro, è deragliato dai binari.



Immobile, che ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra, sarà dunque dimesso nella giornata di domani e potrà cominciare il periodo di recupero. Secondo quanto riferisce Repubblica, l'attaccante dovrà osservare un riposo di almeno una decina di giorni, nei quali non potrà nemmeno allenarsi e che, quasi certamente, gli impediranno di prendere parte alle prossime partite di campionato contro Torino ed Inter. Ma le preoccupazioni principali di papà Immobile sono per le condizioni psicologiche delle figlie dopo una disavventura che si sarebbero risparmiati volentieri: "Spero che dimentichino tutto", ha confessato agli amici dalla stanza d'ospedale.



E in attesa che le perizie della polizia locale facciano chiarezza sulla reale dinamica dell'incidente, il conducente del tram - a sua volta ricoverato in ospedale nella giornata di ieri e dimesso con una prognosi di 7 giorni - ha rivolto immediatamente il proprio pensiero ai passeggeri rimasti coinvolti nello scontro e alla salute delle figlie di Immobile: "Ditemi che le bimbe stanno bene".