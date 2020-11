Non ce la fa più a stare a casa, per di più negativo. Da quello che emerge (in attesa di ufficialità) dall'indagine della procura di Avellino, Ciro Immobile sarebbe risultato negativo ai tamponi effettuati pre Juventus, perciò ingiustamente bloccato sia per il campionato che per la nazionale. Come riporta Il Messaggero però, il suo isolamento terminerà lunedì e con un tampone negativo potrà giocare la sfida di Nations League tra Italia e Bosnia, o almeno questa è la sua speranza senza che emergano altri ostacoli.