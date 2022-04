Sempre lui, ancora lui. Nel finale di Lazio-Torino ci pensa Ciro Immobile a evitare la sconfitta per i biancocelesti: "Abbiamo affrontato una squadra fisica che ci ha messo in difficoltà e non siamo riusciti a muovere il pallone - ha detto l'attaccante a Dazn - Il pareggio è il risultato più giusto, è stata una gara equilibrata. Il loro palleggio ci ha messo in difficoltà perché avevamo preparato la partita per andare a prenderli alti. La Juve è molto lontana, la lotta per l'Europa League è serrata e oggi ci serviva qualcosa in più. Io il primo giocatore italiano nella storia della Serie A a segnare almeno 25 gol in almeno tre campionati? E' frutto di un lavoro che viene da lontano, sono orgoglioso e ringrazio sempre i compagni: oggi Sergej mi ha messo un pallone perfetto".



NAZIONALE - "Com'è che si dice? Bene o male, l'importante è che se ne parli. Va bene così, le critiche fanno parte del nostro lavoro. Mi dispiace solo quando ci si accanisce, ma le responsabilità sono di tutti. Se continuo in Nazionale? Non lo so, devo ancora decidere. Ma dobbiamo andare al prossimo Mondiale e vincerlo".