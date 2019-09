Non c'è tempo per rifiatare. Oggi alle 11 la Lazio scenderà in campo per dimenticare la sconfitta di Milano e puntare dritto alla gara interna contro il Genoa. E stavolta, a guidare l'attacco, dovrebbe essere proprio Ciro Immobile.



IMMOBILE TITOLARE - Stavolta la "scelta tecnica" di Inzaghi dovrebbe ricadere sul suo bomber. La panchina contro l'Inter lo ha caricato, come riporta Cittaceleste.it, nel postpartita Inzaghi si è lasciato sfuggire accenni al suo ritorno da titolare. Con un dubbio: Caicedo è sembrato in forma, tra i più pimpanti contro l'Inter. E se Inzaghi volesse confermarlo.