Lazio, in arrivo un difensore... per la Salernitana. La Lazio sta per partire per Auronzo di Cadore, ma il ds Tare continua a lavorare sul mercato. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà Andreas Karo, difensore cipriota classe '96 rientrato all’Apollon Limassol dopo il prestito al Pafos.



MERCATO LAZIO - La Lazio è in cerca di un altro difensore centrale, oltre al nuovo acquisto Vavro, Karo nelle prossime ore sarà a Roma per svolgere le visite mediche. Non si unirà al gruppo di Inzaghi: verrà girato alla Salernitana di Ventura.