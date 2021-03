La Lazio non avrà a disposizione Manuel Lazzari contro la Juventus. "Il calciatore, durante l'incontro di calcio Bologna-Lazio, ha riportato un trauma elongativo a carico del polpaccio destro", questo il comunicato ufficiale del club capitolino. Brutta tegola per Inzaghi e l'esterno ex Spal, che nel frattempo ha già iniziato le cure per rientrare il prima possibile (si parla di un paio di settimane di stop).



IN CAMPO, MARUSIC E RADU A PARTE - Intanto la Lazio stamani ha iniziato a prepararsi in ottica Juventus. Appuntamento alle ore 11:00 sul campo centrale di Formello per la squadra biancoceleste. Un po' di tecnica e di forza con gli elastici prima di passare alle azioni con tiro in porta. Esercitazione per reparti: mezzali e attaccanti da una parte, registi (Escalante e Leiva), difensori ed esterni dall'altra. Infine, largo a una partitella.



Altro allenamento differenziato per Radu. Il difensore romeno continua ad intensificare i carichi di lavoro. Nei prossimi giorni si capirà se riuscirà ad effettuare un recupero miracoloso in ottica Juve. Prosegue la gestione di Marusic, il più presente in stagione (32 gettoni). Quest'oggi allunghi a secco per lui e Armini. Infine assenti gli infortunati Luiz Felipe e il già citato Lazzari, e anche il giovane portiere Alia.