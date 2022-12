Va avanti la pista Pellegrini per la Lazio. Prima di Natale è previsto un incontro tra la società biancoceleste e l'agente del calciatore, Enzo Raiola. Il terzino sinistro continua ad essere la priorità per Sarri, che però preferirebbe venisse fatto un investimento importante su Parisi. Opzione quasi impossibile per gennaio. Il club proverà quindi a tamponare la carenza in rosa con un'innesto low cost e il classe '99, di proprietà della Juventus ma in prestito all'Eintracht Francoforte, sembra la strada più percorribile.