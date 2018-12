In Romania celebrano il difensore della Lazio Stefan Radu. Il premio ricevuto prima del match contro il Bologna non è sfuggito ai media nazionali: 10 anni e mezzo nello stesso club, solo Hamsik in Serie A è più fedele tra gli stranieri. Pellissier, De Rossi, Magnanelli e Chiellini battono Radu tra i calciatori italiani.



FEDELE - Stefan Radu, come ricorda Clic.ro, è in Italia da 2008, arrivato dalla Dinamo per 6 milioni di euro. Con Simone Inzaghi il difensore sembra aver trovato una seconda giovinezza: è titolare inamovibile nel terzetto difensivo che difende la porta di Strakosha. Premio-fedeltà e posto da titolare: in patria le gesta di Radu non passano inosservate.