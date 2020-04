In Romania parlano tutti di Ianis Hagi. L'obiettivo della Lazio, in forza ai Rangers ma di proprietà Genk, è stato di recente al centro di una litigata tra il papà, la stella ex Barcellona Giga Hagi, e l'ex Brescia Raducioiu.

MERCATO LAZIO - Non solo, adesso a parlare di lui è un altro ex calciatore rumeno, Aliuta. Ed il suo è un endorsement perfetto: "Messi e Ronaldo quando avevano l’età di Ianis non calciavano con entrambi i piedi in maniera perfetta come fa lui. Gli deve essere permesso di crescere e migliorare senza troppe pressioni. Non c’è dubbio che crescerà tanto e farà una grande carriera".