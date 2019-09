Una lunga notte, che ha regalato alla Lazio i 3 punti ed il sorriso. La sfuriata di Ciro Immobile in zona mista sembra dimenticata: il bomber è il primo ad uscire dallo spogliatoio, non ha gradito il cambio e dovrà sbollire la rabbia. Dopo di lui escono tutti i compagni: Marusic, autore del secondo gol, si gode le interviste. E Milinkovic aspetta.



MILINKOVIC LOTITO - I due sono molto amici, devono tornare a casa insieme, e Milinkovic non fa nulla per nasconderlo. Sorrisi, video, goliardia tra compagni di squadra: con l'arrivo di Lotito, comincia un fitto colloquio tra il gioiello biancoceleste e il n.1 in casa Lazio. Una chiacchierata quasi paterna, in cui Lotito ricorda a Milinkovic l'importanza dell'umiltà. Con l'arrivo di Marusic, il presidente lo rende partecipe - stavano parlando della sua prestazione, gli dice - e fa i complimenti all'esterno per il gol, a Milinkovic per l'assist. Con l'arrivo di Inzaghi, fitto colloquio tra i due due. Top secret, in vista del match contro l'Inter.