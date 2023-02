#Lazio, inaugurato a Roma un parco intitolato al presidente del primo scudetto Umberto #Lenzini pic.twitter.com/ZEY6tVA8rf — calciomercato.com (@cmdotcom) February 22, 2023

Nasce ail parco. Questo pomeriggio un'area verde, con parco giochi e playground, nella zona di via Val Cannuta, quadrante ovest della Capitale, è stata intitolata all'. Alla presenza dele di una rappresentanza della società biancoceleste, guidata dal team manager Maurizio Manzini e il difensore Patric, è stata svelata oggi la nuova targa toponomastica. Ad assistere alla cerimona c'erano circa 200 persone. Tra loro anche alcuni protagonisti della squadra Campione d'Italia 1974 e i parenti della famiglia Lenzini, ai quali è stato reso omaggio dalle istituzioni capitoline prima di scoprire la targa.La figura di Umberto Lenzini è infatti legata alla città di Roma anche per gli aspetti imprenditoriali della sua attività edile negli anni '60 e '70. Al suo nome sono legate diverse opere di edilizia residenziale e popolare proprio in quella zona della città dove sorge il parco e in altre ad essa limitrofe. Lo hanno ricordato lo stesso sindaco Gualtieri: "La città deve guardare avanti, ma senza dimenticare le sue pagine migliori. Questo parco è in una zona che deve tanto al Lenzini imprenditore, una leggenda del popolo della Lazio e della città di Roma, a cui ha dato tanto e che ha segnato pagine per tutti gli sportivi straordinarie".