Luis Alberto tiene in ansia la Lazio. Lo scrive oggi Il Tempo, sottolineando che il centrocampista spagnolo ha l'influenza e che la sua presenza contro il Genoa domenica è a rischio.



Non si tratterebbe di Covid - ameno stando alle storie social della moglie - ma non ci sono comunicazioni ufficiali a riguardo. Ieri però il calsse '92 non si è allenato perché aveva qualche linea di febbre. La speranza è che possa recuperare per la trasferta di Genova, anche se le sue condizioni fisiche potrebbero non essere ottimali.