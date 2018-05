Tra le peculiarità di Inter e Lazio c'è sicuramente il marcato strapotere fisico che entrambe le squadre esprimono in campo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come nerazzurri e biancoceleti siano le due compagini che più di tutte hanno sfruttato il gioco aereo in questo campionato.



“La fisicità è un tratto comune, Lazio e Inter abbondano di muscoli e centimetri. Sono squadre «grosse». La stazza di Milinkovic Savic ha creato differenze in attacco, scompaginato difese. L’armatura di Skriniar ha rimbalzato legioni di nemici (si fa per dire). Lazio e Inter hanno segnato più gol di testa di tutti gli altri, 14 per ciascuna, dimostrazione numerica della debordanza atletica. Anche su questo terreno si misureranno forze contrarie: la Lazio è la formazione che ha raccolto più gol su palla inattiva (27), l’Inter è quella che ha subito meno reti da fermo (6). L’esuberanza laziale, la tenuta stagna interista: una dicotomia intrigante”.