L'ottava giornata di Serie A continua con due anticipi che chiudono il sabato di campionato: alle 18 ecco la super sfida tra Lazio e Inter all'Olimpico, alle 20.45 il Milan a San Siro contro il Verona per tentare il sorpasso in vetta sul Napoli.



Su Calciomercato.com gli episodi da moviola delle partite.



LAZIO-INTER

Arbitro: Irrati

Assistenti: Perrotti-Palermo

Quarto Ufficiale: Manganiello

Var: Mazzoleni

Avar: Preti



12' - Barella lanciato in area di rigore, Hysaj arriva in ritardo e sullo slancio lo tocca sul piede. Irrati non ha dubbi e assegna il penalty.







MILAN-VERONA

Arbitro: Prontera

Assistenti: Mastrodonato-Lanotte

Quarto Ufficiale: Paterna

Var: Di Paolo

Avar: Longo