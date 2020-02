Un leader, non solo uno dei centrocampisti migliori della Serie A: Milinkovic Savic contro l'Inter ha prima fatto tremare la traversa, poi ha siglato il gol vittoria in mischia, dopo aver sfiorato il pallone di suola. Ha avuto anche un ruolo da leader all'interno dello spogliatoio, e spunta il retroscena contro l'Inter che lo conferma.



RETROSCENA LAZIO INTER - L'Inter va in vantaggio con Young, poco prima dell'intervallo. La Lazio scende negli spogliatoi, c'è voglia di rivalsa ma anche un po' di scoramento. Milinkovic ha trascinato la sua Lazio alla vittoria, non solo nel campo ma anche negli spogliatoi. Secondo quanto riportato dal corrieredellosport.it, il Sergente avrebbe alzato l'umore dei compagni e li avrebbe scossi: "Forza ragazzi, questa la vinciamo. Torniamo su e ribaltiamo il risultato, è già successo con la Juventus". E la Lazio, tornando in campo, ha ribaltato il risultato anche contro l'Inter.