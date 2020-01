Tutto fermo in casa Lazio il mercato. Tare l'aveva detto: non ci saranno operazioni in entrata. La Lazio si guarderà intorno senza forzare la mano, e così è stato. In casa biancoceleste è tutto fermo: Inzaghi, come riporta il Messaggero, incassa le parole di stima di Lotito ("vive la Lazio come una famiglia") ma vorrebbe un piccolo sforzo sul mercato. Che sta per terminare.



MERCATO LAZIO - Anche perché si sente un po' scoperto in avanti. Adekanye non gli basta, lo vede sull'esterno, dietro Caicedo e Immobile sente di non avere chance diverse, qualcuno da buttare nella mischia nei minuti finali. Per questo motivo ha chiesto Paloschi, o addirittura, con lo stesso agente, Tinti, il ritorno a Formello di Matri, che conosce benissimo.