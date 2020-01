Domani prendono il via i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del club alla viglia del big match contro il Napoli: “Ha qualche problema in campionato, ma resta una grande squadra che ha disputato due grandi annate. La Coppa Italia vale tanto per noi, andremo al San Paolo per disputare una grande gara e passare il turno”.



SUI CONVOCATI – “Devo valutare al meglio lo stato di salute dei miei ragazzi, veniamo da una partita faticosa e importante. Per domani convocherò tutti tranne Lukaku, Marusic e Luis Alberto. In questa settimana abbiamo due appuntamenti importanti, contro Napoli e Roma: prima testa a domani perché in palio ci sono le semifinali. Valuterò con cura i calciatori che hanno giocato contro la Sampdoria”.