Labbattuta. Dopo la sconfitta maturata in casa contro l'Atalanta i giocatori di Inzaghi dicono addio ai sogni Champions. Un giorno di riposo per riflettere sugli errori individuali che hanno portato alla disfatta, poi da martedì tutti in campo. Bisogna preparare la sfida contro il Cagliari, anticipata a sabato alle 18.



INZAGHI GUARDA ALL'ATALANTA - In testa ci sarà ancora l'Atalanta. Mercoledì prossimo ci sarà da giocare la finale di Coppa Italia, bisognerà fare scelte ponderate. Lulic a sinistra si riprenderà il suo posto a sinistra, Milinkovic potrebbe rientrare tra i convocati ma difficilmente verrà rischiato. Anche Radu viaggia verso il rientro, dopo una settimana di lavoro differenziato.