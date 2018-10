Niente più esperimenti. Inzaghi vuole certezze, specialmente in difesa. Se sabato, nell'amichevole contro la Primavera, il mister biancoceleste ha provato la difesa a 4, sugli interpreti non vuole avere dubbi.



SICUREZZE IN DIFESA - Fine degli esperimenti, specialmente in difesa. L’unica certezza resta Acerbi, che da inizio stagione ha giocato ben 900 minuti disputando per intero tutte ed otto le gare di campionato più le due di Europa League. Ora Inzaghi ha voglia di sicurezze: come riporta il Corriere dello Sport, domenica c’è la sfida con il Parma e il mister non vuole più rischiare niente.