Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parla in conferenza stampa in vista del match di Europa League contro il Cluj: "Domani per noi è una finale perché veniamo dalla sconfitta in Romania. Solitamente affrontiamo le finali nel modo giusto. Ho messo in guardia i ragazzi, è fondamentale fare punti contro una squadra forte e organizzata".



SUL RENNES - "Dovremo fare una partita importante, sarà una gara fisica, troveremo una squadra abbastanza chiusa, che ha ottimi giocatori nelle ripartenze. Dovremo avere una buona gestione della palla, sono una squadra insidiosa".



SUI NUOVI - "Sono soddisfatto di loro. Lazzari si è inserito subito perché viene dallo stesso campionato, ora si sta alternando con Marusic che ci sta dando garanzie. Ma sono contento di lui. Gli altri vengono da un altro Paese, tutti gli stranieri che vengono da fuori hanno bisogno di un periodo di inserimento. Stanno apprendendo la lingua più velocemente di quanto pensassi, ora devono accelerare. Domani potrebbero trovare spazio. Per quello che vedo in allenamento sono molto speranzoso".