La Lazio perde altri due pezzi in vista della partita di domani sera contro la Juventus. E' lo stesso Simone Inzaghi ad annunciare in conferenza stampa l'indisponibilità di Luis Alberto e Jony: "Luis non sarà della partita. Ha provato anche questa mattina, ma avvertiva ancora dolore. Stesso discorso per Jony. Però voglio parlare di quelli che scenderanno in campo".



Sul match coi bianconeri: "Sarà una bellissima partita. Due squadre che hanno fatto un ottimo percorso, già incontrata due volte. Difficilissima, cercheremo di fare nel migliore dei modi e cercheremo di fare un'ottima gara. L'avevo immaginata diversa. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi dopo lo stop, senza alibi e senza pensare agli assenti. Fanno parte del gioco, vedremo cosa succederà. Pensavamo di essere più vicini a questo punto. Adesso però dobbiamo andare avanti, ci manca ancora qualcosa per il nostro grande obiettivo. Dobbiamo guardare a noi stessi e non pensare alle altre".