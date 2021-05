Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina:



“Penso che nel primo tempo la squadra ha tenuto molto bene il campo e comandato la partita. Purtroppo, gli episodi sono determinanti. In occasione del primo gol dovevamo fare meglio. Nel secondo tempo siamo stati troppo nervosi e poco lucidi. Non si è mai giocato, troppo spezzettato. Alla squadra del primo tempo posso dire poco, abbiamo creato contro una squadra che ha fatto un’ottima gara. Dispiace essere andati al riposo in svantaggio. Champions? Il cammino si complica parecchio. Il nostro percorso nel ritorno è stato straordinario, ma abbiamo perso qualche punto di troppo all’inizio. Andiamo avanti a testa alta”