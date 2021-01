L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha presentato a Lazio Style Channel la partita di domani contro la Fiorentina: "Sappiamo quanto sarà importante la gara di domani. Nelle ultime tre partite abbiamo offerto tre buone prestazioni, ma abbiamo sbagliato 15 minuti a Milano ed il secondo tempo di Genova. Questi blackout ci sono costati punti importanti. Ora siamo concentrati sulla Fiorentina, voglio vedere grandi motivazioni da parte della squadra perché sarà un match molto importante".



Inzaghi ha evidenziato anche un altro aspetto che, a suo dire, ha condizionato il rendimento della squadra: "Non voglio alibi per la mia squadra. Ci sono stati errori arbitrali che ci hanno penalizzati nel corso delle ultime sfide disputate, ma noi dobbiamo essere più forti delle sviste. Dobbiamo essere compatti e uniti. Domani incontreremo una squadra in salute, i viola sono reduci da un successo per 3-0 contro la Juventus e da un pari contro il Bologna".