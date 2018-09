Per tutta l'estate è stato sul punto di partire, tanto che alcuni tifosi gli attribuiscono la colpa e il peso dell'immobilismo della Lazio nel suo ruolo, in attacco. Il vice Immobile è lui, Felipe Caicedo, ma il suo nome fa ancora storcere la bocca in casa Lazio. Inzaghi è intenzionato a dargli fiducia: 5 minuti contro il Frosinone, l'obiettivo di trasformare i mugugni in applausi.



OCCASIONE DORATA - Caicedo potrebbe avere davanti agli occhi la sua occasione: come riporta "Leggo", Inzaghi sarebbe intenzionato a schierarlo titolare contro l'Apollon Limassol. Durante la scorsa stagione, in Europa mise a segno 3 reti: proprio l'Europa League potrebbe essere la competizione ideale per riconquistare i tifosi della Lazio.