Senad Lulic fa preoccupare Simone Inzaghi. L'uomo del gol decisivo in Supercoppa contro la Juventus dovrà sostenere dei controlli nella clinica di riferimento biancoceleste, la Paideia. Accertamento alla caviglia: nella dura trasferta di Brescia ha rimediato una distorsione, e non è stato l'unico acciaccato.



INZAGHI PREOCCUPATO - La partita contro il Napoli si avvicina, oltre a Lulic anche Correa ha avuto un affaticamento muscolare che potrebbe tenerlo lontano dal campo. Il bosniaco spera di esserci nell'anticipo di sabato contro il Napoli, c'è apprensione per i controlli, Inzaghi ha bisogno di Lulic.