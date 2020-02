Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Spal: le sue dichiarazioni.



GIROUD - "Lo avevo detto, si cercava qualcosa che potesse migliorarci e aiutarci. Abbiamo qualche problema davanti con l'infortunio di Correa, Caicedo e Immobile stanno giocando da tante partite. Ci avrebbe aiutati, ma andremo avanti con i nostri, chiederò uno sforzo in più a Immobile e Caicedo sperando che Correa recuperi presto. E farò crescere anche Adekanye. C'era l'idea di migliorarci se fosse capitata l'occasione, l'infortunio di Correa ha un po' pesato. I tre stanno facendo qualcosa di straordinario, un grande rendimento per sei mesi, c'è il rischio tra infortuni e squalifiche. Adesso entriamo in una settimana importante con tre partite ravvicinate".



MERCATO CAMBIA EQUILIBRI PER PRIMI QUATTRO POSTI - "Restiamo con le nostre idee e la nostra testa, in pochi ci davano qui a inizio anno. I ragazzi sanno di dover continuare nel modo migliore sapendo che il mercato non ha cambiato niente perché nessuno ci vedeva lì e vogliamo rimanerci. Abbiamo una settimana importantissima, dovremo stringere i denti: abbiamo qualche defezione, dobbiamo essere bravi tutti".



MANCANZA IN MEZZO AL CAMPO - "Berisha ha chiesto di partire per giocare con continuità e l'abbiamo accontentato, speriamo stia bene anche fisicamente perché se lo merita. In mezzo dobbiamo provare a recuperare Cataldi, c'è Parolo e i tre che giocano con continuità. Può giocare anche Lulic".



SPAL - "Le ultime tre trasferte loro sono state Torino, Bergamo e Firenze. Hanno ottenuto due vittorie, servirà una grande partita. Stanno facendo meglio fuori, dovremo essere bravi e avere attenzione, perché vincere sul campo dell'Atalanta e su quello del Torino non è facile".



CONDIZIONE - "Non ci sarà Patric che ha la febbre alta, out Correa che dobbiamo valutare e che deve fare il suo percorso. Marusic si è allenato bene in gruppo in questi due giorni, non ci sarà Cataldi, da valutare Lukaku, Lulic e Luis Alberto hanno saltato una seduta, speriamo possa esserci domani".



ATTEGGIAMENTO SPAL - "L'abbiamo vista, hanno giocato in maniera spregiudicata con Atalanta, Torino e Roma, fanno bene fuori e va affrontata con umiltà".



SETTIMANA DECISIVA - "Decisiva no, ma molto importante. Dovrò chiedere un sacrificio ai ragazzi, abbiamo tre gare in una settimana e c'è qualche problemino, con i tifosi dobbiamo far andare tutto bene".



CORREA - "Rivederlo a Parma? Con questi infortuni dare date è difficile, l'ho visto bene e ha già voglia di rientrare, è sempre molto positivo. Ci sono speranze per la prossima settimana, ma è dura dare una data precisa".



LUIS ALBERTO - "Abbiamo un ottimo rapporto, c'è grandissima stima e non possiamo permetterci di perderlo ora. Aveva qualche problema prima del derby, ha saltato Napoli, per questo l'ho tolto. La reazione? Un minuto dopo c'eravamo già chiariti con lo sguardo, è bastato un attimo per far rientrare tutto".