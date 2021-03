In seguito alla rifinitura guidata nel centro sportivo di, Simoneha presentatoin conferenza stampa. Ecco come si è espresso il tecnico dei biancocelesti."Penso che la partita di domani arrivi nel momento giusto, abbiamo defezioni noi come loro. Sarà una gara decisiva per la classifica, anche se mancano tante partite. Arriva dopo il ko inaspettato a Bologna, ma contro la Juve dovremo essere perfetti"."Abbiamo provato diverse alternative in queste due tre giorni. Le assenze di Radu e Ramos sono pesanti e si è aggiunto anche Lazzari. Ho ancora 24 ore per decidere, avremo un leggero allenamento domattina e deciderò con tranquillità"."Lo sapevano dall'inizio dell'anno che sarebbe stata dura per la Champions. Noi abbiamo perso qualche punto all'inizio, poi siamo ripartiti e ora proveniamo dallo stop di Bologna. Questa pausa ci è servita per analizzare dove siamo mancati contro il Bayern e il Bologna. Contro quest'ultimo non abbiamo reagito come avremmo dovuto"."La Juventus la conosciamo, sono sempre belle partite con loro. In alcune circostanze ci siamo sfidati in concomitanza di altri incontri importanti, ma abbiamo sempre dato il massimo. Ciro a Bologna si sentiva in colpa per il rigore, ma può succedere a tutti, non si deve abbattere. In questi giorni ha lavorato nel migliore dei modi, per noi è importantissimo e domani tornerà a farlo vedere"."Penso che impostare il calcio a tavolino non è semplice. Ci saranno dei momenti in cui saremo pi alti, altri in cui dovremo difenderci. Secondo me la gara sarà fatta di momenti e dovremo essere bravi a far girare gli episodi dalla parte nostra"."Dovremo fare una partita perfetta. Negli anni ce la siamo sempre giocata. Rispetto a sabato scorso non voglio vedere che rimaniamo condizionati da un semplice episodio"."Per quanto riguarda i gol fatti siamo una squadra che segnava da 19 partite. Sabato abbiamo sbagliato un rigore e siamo stati sfortunati. Domani sappiamo di affrontare una Juventus ottima, allenata molto bene, e noi dovremo fare una prestazione importantissima"."Sul rinnovo non c'è alcun problema, col presidente c'è sintonia. Su martedì penso che si siano già espresse tutte le società coinvolte. Penso solo che dovremmo fare tutti più chiarezza e spero che la si faccia al più presto".