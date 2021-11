Non era passato neanche un quarto d'ora quando Danilo ha alzato il braccio chiedendo il cambio dopo uno scontro duro con un avversario durante Lazio-Juventus: il giocatore è rimasto a terra toccandosi all'altezza dell'adduttore e si è portato le mani sul volto. Fuori in Barella, al suo posto è entrato Dejan Kulusevski con Cuadrado che si abbassa a fare il terzino. Juve in ansia per Danilo, che nei prossimi giorni - forse già domani - si sottoporrà agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.