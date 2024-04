Lazio-Juventus, le pagelle di CM: Chiesa a folate, Vlahovic lavoro sporco, decide Milik

Il Taty lo brucia solo quand'è perfetto. E sui due gol non può far nulla. Anzii: può solo urlare forte alla difesa.- In debito di ossigeno, di idee, di leadership. Urlare a Orsato non vuol dire guidare questa squadra. E il Taty lo tiene in gioco lui...Perde un corpo a corpo che per uno come Bremer sembra blasfemia. Invece capita. E macchia una prestazione neanche malvagia.Inizia tutto da lì, dall'inarcarsi su Castellanos che spalanca le speranze biancocelesti. Aridaje.Non si salva nemmeno lui e nemmeno con gamba e tecnica. Stasera sfasato (dal 25' stInizio horror, però la palla dentro per Milik è tutta sua. Riscatto).

Fa arrabbiare Allegri e verrebbe da abbracciarlo: è completamente fuori posizione e condizione. Ha mollato il colpo (dal 34' st- Premiato il coraggio di Allegri).Il giallo gli condiziona umore e prestazione. Da duro a leggero, la trasformazione al contrario. Non ha dato nulla.Primo tempo di livello inferiore, ripresa con sprazzi interessanti. Ma si ferma sul più bello, dai.Per una Juve che non punge, Kostic non cambia traiettoria: tanto fumo e pochi cross.Folate e involate. Belle da vedere, a volte utili, ma senza il pungiglione per tramortire la Lazio (dal 46' stsv).

Lavoro sporco, lavoro pulito. E il gol? Non arriva. Neanche per sbaglio. Quel destro largo è l'illusione più grande. Il recupero di Marusic sarà un bell'incubo (dal 34' st: prima palla, peso enorme. Ci arriva pulito e si regala la gioia nella stagione più dura).Il calcio è un gioco semplice: Weah per Milik ed è 2-1. Sempre per loro. Dalle reazioni dei giocatori, però, prendiamoci un po' di sospiri e analizziamo