Lazio, Kamada può partire: c'è una pista in Premier League

Il futuro diè ancora incerto. C'è una stagione da chiudere con laper il centrocampista giapponese, arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l'Eintracht Francoforte, ma entro il 30 maggio bisognerà trovare una soluzione.- Il contratto di Kamada con la Lazio infatti, ma c'è l'. La risposta su questa possibilità, tuttavia, al momento non è ancora arrivata e il tempo stringe.

- Un fattore che può incidere sulla decisione è l'arrivo di, con il quale il giocatore giapponese ha trovato più spazio dal primo minuto ritrovando la fiducia persa sotto la gestione di Maurizio Sarri.- Ma dove può andare Kamada se non rinnova con la Lazio? Stando a Il Corriere dello Sport, l'e ilpensano al centrocampista, ma lo stesso giocatore ha fatto sapere di non tornare in Bundesliga. Un'altra pista percorribile porta all'Inghilterra e alla: ilmonitora la situazione del giapponese.