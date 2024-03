Lazio, Kamada può restare in Serie A: ecco dove

L'avventura di Kamada alla Lazio finirà con tutta probabilità a giugno. L'arrivo di Tudor ha riacceso qualche flebile speranza di rilancio del giapponese in biancoceleste, ma è molto difficile ad oggi ipotizzare un cambio di prospettiva futura. Il centrocampista nipponico però potrebbe comunque restare in Serie A. Come scrive infatti questa mattina la Gazzetta dello Sport l'Atalanta è piomabata sul calciatore, che ha aperto subito all'eventuale destinazione.



Gli orobici perderanno Koopmainers in estate, visto che l'olandese ha chiesto la cessione, è Kamada sarebbe un colpo a 0 ideale per rimpiazzarlo, al livello di caratteristiche tecniche e di ruolo. In alternativa per l'ex Eintracht ci sono diverse pretendenti in Spagna, altro campionato nel quale il classe '96 non disdegnerebbe di andare a giocare. A Formello però nessuno si è ancora rassegnato del tutto a lasciarlo andare via come nulla fosse. Anzi, è forte il timore che Kamada possa tramutarsi in un grande rimpianto. Per questo la speranza che Tudor possa rilanciarlo è grande anche per provare a convincere il ragazzo stesso della validità del nuovo progetto, nel quale potrebbe ricoprire un ruolo più importante. Per il momento comuque si proverà almeno a dare un senso alla sua stagione in biancoceleste in queste ultime partite. Poi in estate si vedrà.