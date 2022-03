Con la Lazio non vede il campo neanche col binocolo. In Serbia invece Dimitrije Kamenović è un punto fermo della nazionale Under 21. E oggi lo ha dimostrato. Nel match di qualificazione agli europei di categoria, giocato oggi contro l'Armenia, il terzino sinistro ha siglato il gol che ha sbloccato l'incontro (poi vinto 2-0 dalla formazione balcanica, ndr). Iniezione di fiducia importante per il classe 2000, che dovrà provare a convincere Sarri in queste settimane conclusive della stagione, per ritagliarsi qualche minuto di gioco e avere una chance di mettersi in mostra anche con l'aquila sul petto.