Miroslavsi racconta al Corriere della Sera. In una lunga intervista pubblicata oggi, l'ex attaccante della Lazio ha rivelato di sentire ancora un legame forte con la Capitale.Con l'aquila sul petto ha giocato gli ultimi 5 anni della sua carriera. Sufficienti, si legge sul quotidiano, per fargli entrare la lazialità nel cuore: "Ho vissuto momenti che non scorderò mai".Oggi l'ex bomber della Germania fa l'allenatore nella Serie A austriaca. Un giorno, ha dichiarato, potrebbe anche venire a lavorare con qualche club italiano e: «Quando ho tempo la guardo.Dà input interessanti ai suoi uomini, che poi li mettono in campo. Però non lo conosco personalmente, quindi il giudizio è parziale. A differenza di quello che posso dire su Pioli". Oltre ad essere stato allenato dall'attuale allenatore del Milan, Klose ha anche avuto modo di studiarne da vicino i metodi di lavoro: "Ho fatto una settimana di praticantato con lui. Già alla Lazio c'era sempre grande intensità negli allenamenti e in campo si vedeva, come si vede oggi al Milan".L'ultima parte dell'intervista è virata super il quale ha espresso parole di stima: "Rispetto all’inizio ha fatto passi da gigante. Questo mi stimola perché dimostra che si può migliorare». E riguardo il suo addio alla Lazio, non è d'accordo con chi dice che abbia tradito i tifosi: "Ha pensato alla carriera. Penso però si debba essere sempre trasparenti. Quando si percepisce che si ha voglia di cambiare è giusto comunicarlo, alla società, ai calciatori e ai tifosi. Se si è chiari, nessuno si può arrabbiare".