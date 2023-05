Ora sono concentrato sul Cluj per dare il massimo. Se poi arriveranno offerte in qualsiasi momento sarò felice di riceverle. Mi sento onorato di sapere che ci sono top club che mi seguono. Questo mi sprona a lavorare ancora di più per realizzare i mie sogni. Gli elogi di Sarri mi hanno fatto piacere. Io credo che potrei giocarmela in qualsiasi campionato europeo.

Tra i profili attenzionati dallaper l'attacco c'è anche Ermal. L'esterno offensivo kosovaro, affrontato dai biancocelesti in Conference League colha ben impressionatoche aveva speso belle parole per lui in conferenza stampa. Il calciatore ha parlato nei giorni scorsi in Romania ai microfoni di Pro Sport, facendo riferimento proprio alle dichiarazioni del tecnico toscano: