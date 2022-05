Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, ha rilasciato un'intervista al sito tuttomercatoweb.com. Nelle sue parole si legge tanta amerezza e frustrazione per la scarsa considerazione mediatica ricevuta dal bomber della Lazio nonostante abbia vinto il titolo di capocannoniere della Serie A per la quarta volta.



"È una vergogna. Ha avuto la stessa risonanza di uno che fa doppietta nell'amichevole del giovedì. Quando c’è da puntare il dito contro di lui sono tutti pronti a farlo, invece se c'è da sottolineare qualcosa di eclatante nessuno lo fa. Sembra che abbia vinto la classifica marcatori in un campionato d’Eccellenza. Già è difficile vincerla una volta ib Serie A, figuriamoci quattro. Però molti vanno dietro a chi fa 3 gol in B o segna le prime volte in A".